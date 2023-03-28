Депутаты Мажилиса 8-го созыва приступили к своим полномочиям

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В Центральной избирательной комиссии прошла процедура регистрации депутатов Мажилиса Парламента РК 8-го созыва, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам секретаря Центризбиркома Мухтара Ермана, ЦИК обязана зарегистрировать избранных депутатов в течение 7 дней после получения их заявлений о прекращении их полномочий, несовместимых со статусом депутата.

На заседании Центральной избирательной комиссии были приняты два соответствующих постановления комиссии по регистрации депутатов Мажилиса, избранных 19 марта.

Следом за подписанием документов депутаты получили удостоверения и нагрудные знаки.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров поздравил народных избранников.

«С момента регистрации ЦИК начались ваши полномочия в качестве депутатов. С этого момента вы - депутаты Парламента Республики Казахстан – высшего органа страны, осуществляющего законодательную власть. Всех поздравляю с тем, что вы стали народными избранниками. Вам предстоит заниматься законотворчеством в Парламенте в условиях его многопартийности на основе принципов уважения», - сказал он.

Как отметил спикер, все 98 депутатов Мажилиса Парламента избраны на основе прямого избирательного права, то есть, непосредственно гражданами.

«Это, с одной стороны - высокая степень доверия и в то же время - большая ответственность перед населением», - заключил глава ЦИК.

Напомним, выборы депутатов прошли в Казахстане 19 марта. Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил результаты подсчета голосов избирателей.

По итогов выборов, партия "Байтак", не преодолевшая необходимого порога в 5% голосов, не попадает в Мажилис. Amanat получила 40 мандатов, "Ауыл" – 8 мандатов, Respublica – 6 мандатов, "Ак жол" – 6 мандатов, НПК – 5 мандатов, ОСДП – 4 мандата.