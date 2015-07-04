Сегодня стартует традиционная многодневная велогонка "Тур де Франс"

Спорт
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Традиционная велосипедная многодневная гонка "Тур де Франс" стартует в субботу индивидуальной "разделкой" в Утрехте (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. После двух этапов в Нидерландах гонка продолжится по дорогам Бельгии, а во вторник пелотон переберется во Францию. "Тур де Франс" считается самой престижной веломногодневкой в мировом календаре, в нынешнем году гонка возьмет свой старт уже в 102-й раз. "Большая петля" в 2015 году будет состоять из 21 этапа и завершится 26 июля традиционно – на Елисейских полях Парижа. На старт выйдут гонщики 22 команд, 17 из которых обладают лицензией Мирового тура.

В прошлом году "Тур де Франс" выиграл итальянский гонщик "Астаны" Винченцо Нибали, однако ту гонку пропустили мировые лидеры – Контадор, британец Крис Фрум из команды "Скай", а также колумбиец Найро Кинтана ("Мовистар"). Нибали, Контадор, Фрум и Кинтана будут претендентами на победу и в нынешнем сезоне.

Семь этапов предстоящей гонки будут горными: участники проедут по департаментам в Пиренеях и Альпах на юге Франции. 13 и 21 июля в гонке запланированы выходные дни.

Согласно традициям "Тура", несколько этапов пройдут за пределами Франции, однако организаторы неожиданно столкнулись с проблемами в Нидерландах. Два первых этапа запланированы на 4 и 5 июля – пролог по Утрехту длиной 14 км и равнинная гонка из Утрехта до Нельтье-Янс длиной 166 км, и в эти дни было решено организовать акции протеста профсоюзом сотрудников правоохранительных органов Нидерландов. Полицейские намерены привлечь внимание, добиваясь лучших условий по коллективному договору. Предполагается, что в субботу полицейские будут сами ездить на велосипедах по трассе "Тур де Франс", а на следующий день перекроют ее для проверки документов.
Ожидается, что этапы протестующие срывать не будут, их цель – добиться от телеканалов и радиостанций, освещающих гонку, новостей про собственную забастовку в прямом эфире "Тур де Франс".

За столетнюю историю "Тура" четыре гонщика по пять раз побеждали в генеральной классификации – французы Жан Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн. Семь раз подряд с 1999 по 2005 год побеждал на "Туре" американец Лэнс Армстронг, однако затем он был лишен этих титулов из-за употребления допинга.

Три спортсмена рекордные 17 раз принимали участие в гонке – австралиец Стюарт О'Грэди, немец Йенс Фойгт и американец Джордж Инкапье, причем они лишь недавно завершили свою карьеру.

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