Казахстанские адвокаты отмечают свой профессиональный праздник

5 декабря 1997 года был принят закон РК «Об адвокатской деятельности»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане сегодня отмечают День адвокатуры, сообщает Kazpravda.kz

Республиканская коллегия адвокатов определила 5 декабря в качестве дня адвокатуры. Такое решение было принято на заседании Президиума 18 апреля 2022 года в рамках принятия Концепции развития казахстанской адвокатуры.

Эта дата выбрана с учетом того, что 5 декабря 1997 года был принят закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», которым впервые в истории суверенного Казахстана были регламентированы основы адвокатской деятельности.

Закон определил основную цель адвокатуры Казахстана — содействие государству в реализации гарантированного Конституцией права человека на судебную защиту прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи.

На сегодня в Казахстане насчитывается 6 200 адвокатов.

Адвокатом в Казахстане может быть гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию и состоящий в одной из территориальных коллегий. Он может осуществлять свою деятельность индивидуально, в консультации или адвокатской конторе.