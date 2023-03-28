Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет

Общество
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Марина Демченко

Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

В Казахстане цены на ГСМ не пересматривались с осени 2021 года. За последние пять лет (с 2018 года) розничная стои­мость бензина в республике выросла лишь на 13% (среднегодовой рост – 2,3%), а на дизтоп­ливо – на 30% (среднегодовой рост – 5,3%).

И сегодня наша республика входит в десятку государств с самыми дешевыми ГСМ. Стоимость дизеля у нас значительно ниже даже в сравнении с соседними странами (Казахстан – 260 тенге за литр, Россия – 367, Узбекистан – 544, Кыргызстан – 408 тенге за литр).

На наших АЗС дизтопливо продается на 80–120 тенге дешевле в зависимости от региона. Но несмотря на модернизацию трех крупных НПЗ, ежегодно наблюдается его нехватка. Ажиотаж возникает в весенний и осенний периоды, когда в стране повсеместно разворачиваются сельскохозяйственные работы. Все оптовые поставщики – давальцы – отпускают дизтопливо фермерам по льготным ценам.

– Правительство всячески пытается залатать дыры «казахстанского топливного бака», вводит запрет на экспорт, фиксацию цен на АЗС, поставки топ­лива аграриям по низким ценам, закрепление оптовых цен, дифференцированные цены, но против естественного закона рынка не попрешь. На жесткое госрегулирование рынок отвечает «серыми» схемами и «серым» экспортом, меньше налогов поступает в бюджет, – отмечает эксперт, директор фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов. – Возможно, это оправданно, но все дизтопливо по льготным ценам ложится на плечи нефтедобывающих компаний, которые почти 70% добытой нефти должны поставлять на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Полгода нефтепереработчики поставляют одну треть произведенного в стране дизтоплива аграриям.

Благодаря этому предприятия аграрного сектора имеют возможность своевременно провести посевную и уборочную кампании.

Сейчас, в разгар весенней посевной, Шымкентский НПЗ встал на плановый ремонт. На юге уже наблюдается дефицит дизтоплива. Открылся «Хоргос», и каждый день увеличивается число транзитных фур. Ранее было немало замечаний, якобы иностранный транспорт потребляет много казахстанской солярки.

– В ответ государство постановило: иностранный транспорт заправлять дизтопливом по цене 450 тенге, местных – 230–260 тенге за литр (в зависимости от региона). Разница огромная – 200 тенге! Сразу появились «умельцы», которые начали использовать «серые» схемы. Если оператор АЗС хотя бы 100 тенге с каждого литра имеет, с 10 тысяч литров набегает уже миллион тенге... в день! – прокомментировал эксперт.

По его словам, если раньше Правительство регулировало только розничные цены на АЗС, то теперь намерено и оптовые. Так, в проекте приказа Министерства энергетики РК говорится: установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное ценовое регулирование в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин Аи-80 – 93 161 тенге за тонну; бензин Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

– Во избежание дефицита топ­лива и роста цен на него предлагается ограничить его продажу предприятиям горно-металлургического комплекса – подчеркивает Нурлан Жумагулов.

Цены на дизельное топливо, по его мнению, должны быть приведены к рыночным, иначе дешевое горючее будет «утекать» туда, где сейчас за него хорошо платят.

– За счет дешевого дизтоплива мы помогаем зарабатывать определенным лицам по «серым» схемам. Границы закрывать невозможно. Но и нельзя принимать решения, которые усугубляют проблему. К примеру, после увеличения акциза на импорт дизтоп­лива с 540 до 35 тысяч тенге в апреле прошлого года АЗС не заинтересованы в его импорте из России, – уверен эксперт.

Безусловно, вмешательство государства в рыночные процессы должно быть продуманным и взвешенным. И тогда в плюсе окажется не только экономика страны в целом, но и будут учтены интересы сельхозпроизводителей.

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