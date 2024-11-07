Секретари совбезов стран СНГ встретились в Москве

В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества

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В Москве состоялась XII встреча секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, в которой принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Стороны обсудили вызовы и угрозы международной безопасности в современных условиях, основные направления сотрудничества государств – участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности, а также взаимодействия по Афганистану.

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, а также высказал ряд предложений по развитию взаимодействия с учетом национальных интересов.