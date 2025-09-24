Секретный код в SMS: полицейские предотвратили мошенничество в области Абай

Закон и Порядок
0

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жительнице Жарминского района удалось избежать серьезных финансовых потерь, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Изображение сгенерировано Midjourney

Женщине позвонил неизвестный и представился государственным служащим. Следуя инструкциям злоумышленника, она передала секретный код, не подозревая, что тем самым открыла доступ к своим личным данным. Однако вовремя обратившись в полицию, пострадавшая избежала оформления крупного кредита, который планировали мошенники.

Сотрудники полиции оперативно заблокировали банковские счета и тем самым предотвратили серьезные последствия.

Полиция напоминает: никогда не сообщайте личные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды из SMS третьим лицам. Не переводите деньги на "безопасные счета" — это уловка мошенников. Проверяйте любую информацию только через официальные источники: банк, госорган, полицию. При малейших сомнениях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Помните: ваша внимательность и осторожность — лучшая защита!
 

#полиция #мошенничество

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Дела пойдут в гору
Когда на кону – юная жизнь
Не абстракция, а реальная ценность
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Духовный центр Жетысу
Карметкомбинат получил газ
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
В Туркестане открыт гребной канал
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Группу скотокрадов задержали в области Жетісу
В Алматы пресекли почтовую контрабанду наркотиков
Штраф за брань в соцсетях получила астанчанка
Подозреваемых в вымогательстве у военнослужащего задержали …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]