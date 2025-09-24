Изображение сгенерировано Midjourney

Женщине позвонил неизвестный и представился государственным служащим. Следуя инструкциям злоумышленника, она передала секретный код, не подозревая, что тем самым открыла доступ к своим личным данным. Однако вовремя обратившись в полицию, пострадавшая избежала оформления крупного кредита, который планировали мошенники.

Сотрудники полиции оперативно заблокировали банковские счета и тем самым предотвратили серьезные последствия.

Полиция напоминает: никогда не сообщайте личные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды из SMS третьим лицам. Не переводите деньги на "безопасные счета" — это уловка мошенников. Проверяйте любую информацию только через официальные источники: банк, госорган, полицию. При малейших сомнениях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Помните: ваша внимательность и осторожность — лучшая защита!

