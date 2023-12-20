Селам – по ФАПу

Один из них недавно открылся в селе Юбилейном Абайского района. Он построен в рамках спецпроекта «Ауыл – ел бесігі». В новом ФАПе будут получать медицинскую помощь более тысячи местных жителей.

Сельчане давно просили построить новый медпункт. Прежний был маленьким и тесным, располагался в старом приспособленном помещении и не отвечал современным требованиям. Новый ФАП радует пациентов и медперсонал. В нем оборудованы процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Есть комнаты химизатора, фельдшера, здорового ребенка. Медпункт оснащен оборудованием, чтобы качественно оказывать первичную медпомощь, делать прививки и брать анализы.

В управлении здравоохранения отмечают, что к концу 2024 года новые фельдшерско-акушерские пункты откроются в селах Шетского, Актогайского, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов.