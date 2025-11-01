В ответ на многочисленные жалобы сельчан на ситуацию отреагировали представители районной прокуратуры и областного департамента экологии. По итогам проведенных проверок, а также видеосъемки, осуществленной с помощью дрона, подтвердился факт нарушения закона.

Как выяснилось, сюда регулярно приезжали большегрузы, засыпавшие рус­ло реки строительными и бытовыми отходами. Вот так и возникла свалка, неприятный запах от которой накрыл весь поселок.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, установлено нарушение норм земельного, санитарного и экологического законодательства. Хозяин земельного участка оштрафован на сумму 160 МРП (629 тыс. тенге).

К административной ответственности привлечен также аким Ащыбулакского сельского округа – за отсутствие должного контроля и нарушение правил благоустройства. Кроме того, прокуроры инициировали судебный иск с требованием обязать собственника земельного участка очистить от мусора захламленную территорию.

В свою очередь представители местных властей готовят материалы в суд для принудительной рекультивации вышеуказанного земельного участка. По информации пресс-службы областного акимата, данная проблема была поднята еще в 2024 году акимом Ащыбулакского сельского округа Бахтияром Касымбеком, который неоднократно направлял обращения в надзорные и профильные ведомства.

Как отметили в акимате области, нарушения, допущенные собственником земельного участка в селе Туймебаев, а именно самовольное выравнивание и засыпка территории мусором, привели к изменению глубины и сокращению природного русла реки Теренкара, что несет риски для экосистемы и безопас­ности местных жителей. Владелец участка неоднократно привлекался к админист­ративной ответственности, ему выдали предписание об устранении нарушений экологических норм, однако оно до сих пор не исполнено.

«Благодаря настойчивости сельского акима вопрос получил межведомственный резонанс, а экологические нарушения – официальную оценку контролирующих органов, – добавили чиновники. – Несмот­ря на это, прокуратура вынесла административный штраф самому акиму сельского округа, сочтя его ответственным за ненадлежащее реа­гирование. Бахтияр Касымбек намерен обжаловать данное решение, поскольку именно по его инициативе этот вопрос доведен до стадии судебного разбирательства».

Документация по делу направлена в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию, департамент экологии и департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области. Уже начались работы по ликвидации нелегальной свалки: задействованы несколько экскаваторов, четыре лодки и около сотни рабочих. Специалистам предстоит вывезти не одну тонну сваленного здесь мусора.

Добавим, что похожий случай произошел недавно в селе Боралдай того же Илийского района Алматинской облас­ти. Здесь хозяин одного из земельных участков засыпал строительными отходами русло реки Большая Алматинка. Его также неоднократно штрафовали, однако устроенный им незаконный мусорный полигон остается на месте, продолжаются судебные тяжбы, инициированные акиматом села и областной прокуратурой по жалобам местных жителей.