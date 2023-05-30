Сельчане вывалили мешки с мусором прямо у акимата Туркестанской области

Село Карабулак, где живет больше 60 тысяч человек, вот уже 5 лет, по словам местных, утопает в мусоре.

Фото: Kazpravda.kz

В Туркестанской области жители одного поселка устроили мусорный перформанс перед местным акиматом. Они вывалили мешки с бытовыми отходами прямо у ног чиновников и потребовали наконец разобраться с происходящем в ауле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Село Карабулак, где живет больше 60 тысяч человек, вот уже 5 лет, по словам местных, утопает в мусоре. Официально отходами населения занимается подрядная компания, она же выставляет счета. Но, как говорят люди, бороться с горами мусора им приходится самим. Вот и сегодня сельчане решили отвезти пару мешков чиновникам и подрядчику, выигравшему тендер.

"Вот! Держите! Вы говорите, что добросовестно работаете в Карабулаке. Посмотрите вокруг, на каждой улице мусор, все в мусоре! Так вы работаете? Так это называется добросовестно?!"

По словам сельчан, коммунальщики если и проезжают по улицам, то не чаще раза в месяц. Остальное время люди самостоятельно рассовывают мусор по своим машинам и вывозят за пределы населенного пункта. Терпение, говорят, закончилось, когда в очередной раз пришли квитанции с повышенными ценами.

"Раньше платили по 400 тенге, потом подняли до 800! Но даже за такую цену они мусор не вывозят! Все село в мусоре тонет! Что этой компании нужно еще? Пусть убирают или чиновники пусть другую ищут, которая будет работать. Летом воняет, появляются крысы, насекомые, начинаются укусы, болезни. Надоело!" - возмущен житель села Полатжан Хайдаров.

Перформанс заставил чиновников и предпринимателя понервничать. На место тут же вызвали машину, и перед акиматом сразу стало чисто. Но, оказалось, это единственный КамАЗ, который есть на балансе компании. Также подрядчик заявил, что уже давно работает себе в убыток.

"Мы работаем себе в убыток, население практически не платит за услугу. В целом у нас есть четыре машины: две ГАЗ-23 и два КамАЗа. Но, так как у нас нет денег, мы не можем в полной мере выпустить транспорт на линию. Поэтому по селу работает только одна машина", - пояснил представитель компании "Медина-Н" Агабек Жанбеков.

Чиновники заняли сторону предпринимателя. В районе решили утвердить новый тариф на уборку мусора. А у тех сельчан, кто не платит за вывоз отходов, долги собираются выбивать через суд, заключил телеканал.