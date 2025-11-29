Село Еңбек: три года без алкоголя, два года – без преступлений

Сегодня праздники и семейные торжества в Енбеке проходят полностью без алкоголя, превратившись в устойчивую традицию, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Село Енбек Тюлькубасского района продолжает демонстрировать успешный пример здорового и безопасного сообщества в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

Населенный пункт официально получил статус "Село без алкоголя": уже три года здесь не продается спиртное, а за последние два года не зарегистрировано ни одного преступления. В селе проживает свыше тысячи человек, насчитывается 131 домов. Жители отмечают, что жизнь в Енбеке значительно изменилась: в центре внимания — семейные ценности, уважение к старшим, сохранение традиций и активное участие молодежи в общественной жизни. Детский смех, спокойная атмосфера и взаимная поддержка стали отличительными чертами села.

По словам участкового инспектора полиции Ерсейта Молдакулова, именно алкоголь является одной из основных причин преступлений и бытовых конфликтов. Поэтому инициатива жителей стала одним из наиболее эффективных проектов по профилактике правонарушений в регионе. Сегодня праздники и семейные торжества в Енбеке проходят полностью без алкоголя, превратившись в устойчивую традицию.

