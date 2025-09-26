Село – колыбель народа

За строкой Послания
5
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Урбанизация – один из главных вызовов современности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О переизбытке населения в столице и крупных городах, а также о нехватке жилья, переполненности школ и детских садов, длинных очередях в поликлинниках, связанных с этой проб­лемой, говорил в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Решение этих вопросов Президент видит в процветании села.

Полностью созвучна со стратегическими задачами, поставленными в Послании, программа «Из города – в село», успешно реализуемая в регионе на протяжении последних двух лет по инициативе акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева. Конечная цель программы – дать новое дыхание аулам, уменьшить социальную дистанцию между городом и сельской местностью, а также сохранить жизнеспособность деревень в приграничных зонах. Для этого в первую очередь необходимо вывес­ти на новый качественный уровень инфраструктуру сел, создать условия для трудоустройства.

Сегодня все села области полностью обеспечены природным газом, решен вопрос с питьевой водой. Поэтапно ремонтируются и строятся новые внутрипоселковые и межрайонные дороги. Открываются дома культуры, спортивные комп­лексы, объекты здравоохранения. За последние три года в сельской местности региона построено 1 424 благоустроенных дома. В результате в последние годы наблюдается тенденция переселения. С начала проекта в села области переехали 149 семей, или 712 человек. Все они обеспечены жильем.

Больше всего новоселов из Уральска, есть переселенцы из Актобе, Тараза, Кызылорды, Костаная. На сегодняшний день 161 человек трудоустроен на постоянные рабочие места, 8 – открыли свое дело по прог­рамме «Ауыл аманаты». К примеру, Абзал Мукатов, приехавший в село Когерис Сырымского района, открыл мини-маркет. Многодетная мама Асель Жаксыбаева, переехавшая в село Тинали Акжаикского района, на средства гранта, а это около 1,5 млн тенге, закупила крупный рогатый скот симментальской породы и начала развивать молочное хозяйство.

Для семьи Мухамбедьяровых программа стала началом новой жизни в селе Шалгын Каратобинского района. Глава семьи Бейбут Маратович в рамках программы «Ауыл аманаты» взял льготный кредит в размере 9,2 млн тенге на развитие овцеводства. Хозяйство уже получило первый доход. Его супруга Жанар Османовна преподает в сельской школе.

– Программа «Из города – в село» кардинально изменила нашу судьбу. В городе мы снимали квартиру, а сегодня живем в своем доме, занимаемся предпринимательством. Без поддержки государства начать это дело было бы невозможно. Поэтому, я думаю, что перед каждой семьей, которая захочет сменить городскую прописку на сельскую, открываются хорошие перспективы, – говорит Бейбут Мухамбедьяров.

Как отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев, на сегодняшний день благодаря программе исчезла одна из самых актуальных проблем в селах – угроза закрытия школ. В общей сложности 13 сельских школ продолжают свою работу за счет детей новоселов, из них пять – в приграничных населенных пунктах. Сельское образование – в числе приоритетов руководства региона. За последние два с половиной года в области построено 24 новых учебных заведения, из них 22 школы возведены именно в сельских населенных пунктах, а этом году строится 9 организаций среднего образования. Кроме того, все районные центры обеспечены спортивными комплексами, и эта работа продолжается. Только в текущем году в селах будет введено в эксплуатацию 14 новых спортивных объектов.

Особое внимание уделяется привлечению востребованных кадров – специалистов сферы образования и медицины. По программе «С дипломом – в село!» за последние три года трудоустроено 1 450 молодых специалистов. С прошлого года размер единовременной выплаты для медицинских и фармацевтических работников увеличился с 5 до 8,5 млн тенге.

На реализацию новых бизнес-идей государством выделяются безвозмездные гранты до 5 млн тенге. Кроме того, субсидируются проекты по развитию племенного животноводства, повышению качест­ва продукции. Упрощены механизмы выдачи микрокредитов для молодежи. Максимальная сумма микрокредита будет увеличена до 5 млн тенге, годовая ставка не превысит 2,5%. Причем если займ на бизнес-проект можно оформить на 5 лет, то на развитие животноводческого направления срок договора увеличен до 7 лет.

Эти и другие меры направлены на то, чтобы создать в селах комфортную, привлекательную, современную среду, тем самым дать новый стимул развитию сельского хозяйства, а значит, и всей экономике региона.

#село #послание #Послание Президента

