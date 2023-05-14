Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей

Пропавший табун лошадей на 5 миллионов тенге нашли в Акмолинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Акмолинской области

В отдел полиции Буландынского района с заявлением о пропаже 14 голов лошадей обратился житель г. Макинск. По словам владельца, лошади находились на вольном выпасе недалеко от населенного пункта.

В течение нескольких часов полицейские совместно с волонтерами и работниками лесничеств проверили лесные массивы и дворы.

В результате лошади были найдены в дежурные сутки на территории соседнего района имени Биржан Сал.

Все 14 голов возвращены законному владельцу.