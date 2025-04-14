Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска

Киберугрозы,Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Житель областного центра ВКО стал жертвой мошенничества в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленник, получив от него код подтверждения, оформил на его имя семь займов на общую сумму более 800 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.

Полиция предупреждает о рисках передачи третьим лицам одноразовых кодов, паролей и персональных данных. Мошенники используют различные схемы, включая оформление кредитов без ведома граждан.

Чтобы защитить себя от преступных действий, необходимо сохранять конфиденциальность данных, не пересылать коды в мессенджерах и проверять информацию при поступлении подозрительных сообщений. При выявлении попыток мошенничества следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.

#МВД #кредиты #мошенник

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