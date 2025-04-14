Житель областного центра ВКО стал жертвой мошенничества в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленник, получив от него код подтверждения, оформил на его имя семь займов на общую сумму более 800 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК