Житель областного центра ВКО стал жертвой мошенничества в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленник, получив от него код подтверждения, оформил на его имя семь займов на общую сумму более 800 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.
Полиция предупреждает о рисках передачи третьим лицам одноразовых кодов, паролей и персональных данных. Мошенники используют различные схемы, включая оформление кредитов без ведома граждан.
Чтобы защитить себя от преступных действий, необходимо сохранять конфиденциальность данных, не пересылать коды в мессенджерах и проверять информацию при поступлении подозрительных сообщений. При выявлении попыток мошенничества следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.