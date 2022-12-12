Семь тысяч необоснованных требований к бизнесу отменят в Казахстане

Ожидается, что принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Так, по его словам, с текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса.

«Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около 7 тыс. требований, которые будут отменены», – сказал Алихан Смаилов.на расширенном заседании Правительства под председательством главы государства.

Он также отметил, что начат новый этап реформирования системы госконтроля – переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.

«Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек», – подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что в целях дополнительной поддержки бизнеса внедрено льготное микрокредитование под 5% в моно-, малых городах и селах, а также снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что позволило увеличить охват субъектов МСБ мерами господдержки.

Кроме того, по его словам, для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO «КазМунайГаза».

Вместе с тем для перезагрузки механизмов ГЧП разработаны законодательные поправки, предусматривающие исключение возможности обхода процедур госзакупок, усиление антикоррупционного контроля, повышение качества проектов, а также соблюдение баланса интересов между государством и бизнесом.