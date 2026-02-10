фото olympic.kz

В копилке сборной Казах­стана – семь медалей (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые) и подтверждение статуса одной из ведущих легкоатлетических держав региона. В общекоманд­ном зачете мы уверенно вошли в топ-5, пропустив вперед лишь таких гигантов, как Китай и Япония.

Турнир, проходивший на арене Tuanbo Sports Center, стал триумфальным для женской половины нашей команды. Именно девушки принесли стране все три золотые награды. Настоящей героиней стартов стала Алина Чистякова. В пятиборье она набрала 4 181 очко, не оставив шансов хозяйкам соревнований. Ее выступление – это торжество универсальности и хладнокровия. Следом за ней золотую эстафету подхватила Нора Джеруто. На дистанции 3 000 м в «гладком» беге она показала гроссмейстерское время – 8 минут 46,87 секунды, финишировав в гордом одиночестве и заставив японских и китайских спортсменок бороться лишь за второе место.

Финальным золотым аккордом стала женская эстафета в беге 4 х 400 м. Кристина Кондрашова, Мария Шувалова, Анна Шумило и Аделина Земс продемонстрировали идеальное взаимопонимание и тактическую выучку, вырвав победу у сборной Китая на последних метрах дистанции и став сильнейшими в Азии.

Не менее ценной стала серебряная награда Надежды Дубовицкой в прыжках в высоту. В секторе, где она выступала, развернулась настоящая психологическая дуэль, и наша соотечественница в очередной раз доказала, что входит в элиту мирового спорта.

Бронзовый вклад в общую копилку внесли Мария Ефремова (тройной прыжок) и мужская эстафетная четверка в составе Мади Токенова, Эльнора Мухитдинова, Андрея Соколова и Вячеслава Земса, сумевшая в тяжелейшей борьбе буквально вырвать место на пьедестале. Отдельного восхищения заслуживает Нора Джеруто, оформившая на дистанции 1 500 м блестящий медальный дубль. Эта выдающая­ся спортсменка вновь показала высочайший профессионализм и несгибаемую волю к победе.

Семь медалей в Тяньцзине – это реальная заявка на успешный летний сезон. Наши атлеты доказали: в условиях жесткой конкуренции и давления трибун они умеют сохранять концентрацию и выдавать максимум. Теперь главная задача – перенести этот зальный успех на открытые стадионы.