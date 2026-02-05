В состав национальной сборной вошли семь армейских спортсменов — биатлонисты и лыжницы, имеющие значимые достижения на республиканском и международном уровнях

С 6 по 22 февраля в Милане военнослужащие Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны представят Казахстан на Зимних Олимпийских играх, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МО РК

В соревнованиях по биатлону выступят ефрейтор Владислав Киреев — чемпион Зимних Азиатских игр 2025 года в спринте, серебряный призер мужской эстафеты Азиады-2025, обладатель золотых и бронзовых медалей чемпионата Азии. В сезоне Кубка мира он показал лучший результат среди казахстанских биатлонистов, войдя в топ-20 на одном из этапов.

Также Казахстан представят Асет Дюсенов — серебряный призер Зимних Азиатских игр 2025 года, двукратный серебряный призер Всемирной универсиады, мастер спорта международного класса; Айша Ракишева — мастер спорта международного класса, бронзовый призер международных юношеских соревнований «Дети Азии»; Милана Генева — неоднократная участница этапов Кубка IBU.

В лыжных гонках за национальную команду выступят Надежда Степашкина — бронзовый призер Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр 2022 года, серебряный призер эстафеты Зимних Азиатских игр 2025 года; Ксения Шалыгина — мастер спорта международного класса, серебряный призер Азиады-2025, двукратный бронзовый призер Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр 2022 года; Анна Мельник — мастер спорта международного класса, победительница Кубка Казахстана по лыжным гонкам, неоднократный призер национальных и международных соревнований.