Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии

Армия,Олимпиада
164

В состав национальной сборной вошли семь армейских спортсменов — биатлонисты и лыжницы, имеющие значимые достижения на республиканском и международном уровнях

Фото: Минобороны РК

С 6 по 22 февраля в Милане военнослужащие Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны представят Казахстан на Зимних Олимпийских играх, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МО РК

В соревнованиях по биатлону выступят ефрейтор Владислав Киреев — чемпион Зимних Азиатских игр 2025 года в спринте, серебряный призер мужской эстафеты Азиады-2025, обладатель золотых и бронзовых медалей чемпионата Азии. В сезоне Кубка мира он показал лучший результат среди казахстанских биатлонистов, войдя в топ-20 на одном из этапов.

Также Казахстан представят Асет Дюсенов — серебряный призер Зимних Азиатских игр 2025 года, двукратный серебряный призер Всемирной универсиады, мастер спорта международного класса; Айша Ракишева — мастер спорта международного класса, бронзовый призер международных юношеских соревнований «Дети Азии»; Милана Генева — неоднократная участница этапов Кубка IBU.

В лыжных гонках за национальную команду выступят Надежда Степашкина — бронзовый призер Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр 2022 года, серебряный призер эстафеты Зимних Азиатских игр 2025 года; Ксения Шалыгина — мастер спорта международного класса, серебряный призер Азиады-2025, двукратный бронзовый призер Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр 2022 года; Анна Мельник — мастер спорта международного класса, победительница Кубка Казахстана по лыжным гонкам, неоднократный призер национальных и международных соревнований.

#олимпиада #сборная #армейцы

Популярное

Все
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Подписан меморандум о создании нового производства
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Депутаты поддержали проект новой Конституции
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Признание мудрого руководства
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Проверка готовности к паводкам
Отменены фиктивные решения акимов
Снова видеть!
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Высокая оценка действий миротворцев
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Глава миссии ООН отметила отличную подготовку казахстанских…
Поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через eGov

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]