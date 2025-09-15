ЧП произошло на территории школы №37
Школьники пострадали из-за игры с самодельной химической смесью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
ЧП произошло на территории школы №37. Дети решили заменить футбольный мяч на пластиковую бутылку с газированным напитком, куда также добавили щелочное средство для прочистки труб «Крот». Бутылка взорвалась.
Сразу после инцидента на место экстренно прибыли две бригады скорой помощи, пожарные, спасатели и бригада Центра медицины катастроф МЧС. Сотрудники ЦМК осмотрели и оказали первую помощь одному пострадавшему, остальные осмотрены работниками скорой помощи и доставлены в детскую областную больницу.
«У детей термические ожоги кистей рук, лица и глаз. «Тяжелых» пациентов нет. Все семеро пострадавших – учащиеся шестого класса, доставлены в детскую областную больницу», – сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.