Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай

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Суд Жарминского района поставил точку в громком деле о смерти пятерых человек на трассе "Омск-Майкапчагай", передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал ABAI NEWS.

Суд Жарминского района признал виновной подсудимую.

По материалам дела в мае текущего года женщина за рулём автомобиля марки "Ssang Yong" выехала на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-21014" на трассе "Омск-Майкапчагай".

В результате жуткого ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ-21014" и все его пассажиры скончались от несовместимых с жизнью телесных повреждений. Среди погибших были несовершеннолетние маленькие дети.

В суде прокурор просил назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением прав сроком до 7 лет, а также частично удовлетворить потерпевшую сторону, и взыскать с подсудимой 3 млн. тенге за моральный вред.

Однако, потерпевшие не простили женщину за смерть членов семьи, и просили назначить максимальную меру наказания в виде лишения свободы, с взысканием 10 млн. тенге.

Подсудимая же в свою очередь вину полностью признала и вместе с адвокатом просили суд не сажать её в тюрьму, применив условное наказание.

В итоге суд признал подсудимую виновной, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

А в пользу потерпевших был взыскан моральный вред в размере 6 млн. тенге.

Как отметили в пресс-службе суда, во время рассмотрения дела, суд учёл смягчающие обстоятельства, как признания вины, наличия несовершеннолетних детей, отсутствия судимости и беременность.