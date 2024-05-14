Семейных детдомов больше нет

Социальный проект, предусматривающий материальную поддержку семей, взявших на воспитание детей-сирот, закрылся.

Казахстан позиционирует себя как страна без сирот. Власти агитируют граждан брать в свои семьи приемных детей, обещая финансовую поддержку. Эта инициатива нашла отклик и в сердцах жителей Карагандинской области. Здесь при поддерж­ке управления образования в 2017 году запустили пилотный проект под названием «Семейный детский дом». В нем приняли участие две семьи, которые взяли под опеку сирот. Приемные родители надеялись, что они смогут позаботиться и материально обеспечить детей, которых полюбили как родных. Власти обещали им финансовую поддерж­ку. Ее оказывали в течение семи лет, но месяц назад социальный проект неожиданно закрылся.

– Мы теперь не семейный детский дом. В апреле у нас забрали этот статус, – констатирует карагандинка Татьяна Соболевская, которая вместе с мужем взяла на воспитание десять приемных дочерей. – Если раньше зарплату примерно в сто тысяч тенге получали мы оба – я и муж, то теперь она положена только мне. Кроме того, девочкам давали пособие на содержание и обустройство жилья. Оно составляло около 66 тысяч тенге, а теперь его сократили до 36 тысяч. Если раньше мы не переживали о материальной стороне вопроса, то сейчас беспокоимся. Нам придется экономить на развлечениях, одежде, покупках и медицинских услугах.

Теперь Соболевские стали обыч­ной патронатной семьей, причем статус опекуна есть только у Татьяны. А ее муж Николай, которого приемные дочери считают отцом, оказался посторонним человеком.

– Знаете, до того, как мы стали семейным детским домой, произошел такой случай, – рассказывает Татьяна. – Как-то раз муж на машине вез детей в аквапарк, и их остановил дорожный патруль. Девочки забеспокоились и стали спрашивать: «Папа, что случилось?» Полицейские не поверили, что он их отец. У нас же дети разных национальностей. У мужа тогда не было статуса опекуна. Потом Николай его получил. Но теперь этот статус отменили. И что же получается? Теперь он нашим дочерям чужой дяденька? Как так? Ведь я одна без участия супруга не смогу поставить на ноги столько детей!

Приемные родители считают упразднение семейных детдомов несправедливым и нарушающим права сирот. По сути, власти решили на них сэкономить. По официальным данным, на содержание одного ребенка в государственном детском доме тратится более 150 тыс. тенге. Его за казенный счет одевают, кормят, обучают и каждый сезон отправляют отдыхать в летний лагерь. В патронатных семьях все эти расходы ложатся на плечи родителей. На мизерное пособие в 36 тыс. тенге рассчитывать не приходится.

– Нет, мы не жалуемся. Когда мы брали девочек из детского дома, понимали, на что шли, – говорит приемная мама Татьяна Соболевская. – Мы голодными не останемся. Да, будет меньше покупок, меньше развлечений, но любить наших дочерей мы не перестанем. И в детский дом, как советуют чиновники, никого не вернем. В нашу семью все дети пришли по любви.

В аналогичной ситуации оказалась и приемная мать-воспитательница Владлена Най. Она тоже была участницей проекта «Семейный детский дом». У нее семь приемных дочерей и сыновей. Всех их карагандинка любит, ни от кого из-за финансовых проб­лем отказываться не собирается.

Почему было решено упразднить семейные детские дома? Почему государство отказывается помогать родителям, которые готовы дарить сиротам свою любовь и заботу? С этими вопросами мы обратились в управление образования Карагандинской области. Здесь объяснили, что все дело в законодательстве.

– Утратили силу Типовые правила деятельности детских домов семейного типа, – объяснила руководитель отдела защиты прав детей, опеки и попечительства управления образования Карагандинской области Алма Кантарбаева. – В связи с этим мы закрываем семейные детдома, то есть они переходят на другую форму воспитания. С опекунами уже заключены договоры о передаче детей на патронат. Они предусматривают, что один воспитатель будет получать зарплату в размере 35 МРП, то есть 129 тысяч тенге. Кроме того, будет выплачиваться пособие на каждого ребенка в размере 10 МРП, то есть 36 тысяч тенге.

Почему же было решено отменить правила, которые регламентируют работу семейных детских домов? Неужели в нашей стране они больше не нужны?

– Сейчас рассматривается вопрос о введении новой формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, – профессиональной приемной семьи, – сообщила представитель управления образования. – Она предусматривает, что зарплату в размере 70 МРП от государства будут получать оба родителя. Ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка составит 10 МРП. Когда изменения в законодательство по вопросам образования и защиты прав детей вступят в силу, патронатные семьи смогут стать профессиональными приемными семьями.

Чиновники просят патронатных родителей и их детей потерпеть. И они потерпят. Ничего другого сиротам не остается. Ведь с приемными мамой и папой лучше, чем в детдоме.