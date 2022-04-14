В Сырдарьинской области Узбекистана появилась на свет девочка весом 7 килограммов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство УзА.

По словам главного врача районного медицинского объединения Саната Кадырова, малышка чувствует себя хорошо. Матери и новорожденному оказывают помощь врачи и медсестры. Их здоровье под контролем.

Ребенок родился путем кесарева сечения.

24-летняя мать малышки родом из Сырдарьинской области. Гигантская девочка – ее первый ребенок.