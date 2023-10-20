Семиклассники угоняли автомобили в Астане

На такой шаг они шли, чтобы покататься

Фото: Kazpravda.kz

В Астане подростки угоняли чужие автомобили, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации полицейских, установлена причастность двух 14-летних несовершеннолетних к четырем фактам угона. В основном угоняли автомобили марки "ВАЗ".

Так, в ночное время они увидели припаркованную возле жилого дома автомашину марки "Лада 21705", двери которой были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Решив покататься, подростки сели за руль и уехали на автомобиле, стоимостью более 3 млн тенге.

"На розыск угнанной автомашины и задержание малолетних угонщиков был введен план "Перехват" и ориентирован личный состав столичной полиции. В 03.20 машину с подростками заметил экипаж патрульной полиции, на пересечении улиц М.Тулебаева и Б. Момышулы. Проигнорировав требование сотрудников полиции, несовершеннолетние, набирая скорость пытались скрыться на автомашине. Вскоре, остановившись и бросив автомобиль, они пустились в бегство, но были пойманы полицейскими", – говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что подростки, являются одноклассниками и учатся в 7-м классе городской школы.

В настоящее время по фактам угонов возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК. Несовершеннолетние дали признательные показания и переданы под поручительство родителям.