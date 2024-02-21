Семинар по военной журналистике и кризисным коммуникациям прошел в Астане

Министерство культуры и информации совместно с министерством обороны РК организовало для журналистов, представителей пресс-служб, СМИ и блог-сообществ семинар по военной журналистике и кризисным коммуникациям, передает Kazpravda.kz

Фото: МКИ РК

Спикерами выступили представители министерства обороны, МВД, МЧС, Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

По данным Минкультуры, 60 участникам тренинга рассказали об особенностях работы в кризисных ситуациях - при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, военного конфликта.

Также были обсуждены правила безопасности и поведения журналистов во время работы в зоне чрезвычайных ситуаций и военных действий, роль СМИ в информационном противодействии терроризму.

– Министерство культуры и информации уделяет особое внимание вопросам повышения медиаграмотности населения и повышению квалификации журналистов. Ведется работа с университетами по совершенствованию образовательных программ специальностей медиа-сферы, совместно с НПО проводятся мероприятия по вопросам медийной и информационной грамотности, повышения квалификации журналистов, обучению школьников навыкам медиаграмотности. Отмечу, что ведомство всегда открыто для сотрудничества и новых образовательных проектов. Уверен, что в рамках сегодняшнего семинара участники получили необходимые знания, полезный опыт от менторов, – отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Всем участникам были вручены сертификаты.