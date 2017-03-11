Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavon.kz.
ЧП произошло 9 марта в частном доме по улице Геринга. С места происшествия госпитализировали двух детей 8 и 13 лет, а также их родителей. Службу спасения вызвал проведавший семью родственник, когда взрослые не вышли на работу, а дети не пришли в школу.
По данным ДЧС Павлодарской области пострадавших эвакуировали с отравлением угарным газом тяжелой степени.
Спасатели еще раз предупреждают, что причина отравление угарным газом является нарушение правил эксплуатации печей. "Нельзя преждевременно закрывать заслонку печей пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну", – подчеркивается в сообщении.
ЧП произошло 9 марта в частном доме по улице Геринга. С места происшествия госпитализировали двух детей 8 и 13 лет, а также их родителей. Службу спасения вызвал проведавший семью родственник, когда взрослые не вышли на работу, а дети не пришли в школу.
По данным ДЧС Павлодарской области пострадавших эвакуировали с отравлением угарным газом тяжелой степени.
Спасатели еще раз предупреждают, что причина отравление угарным газом является нарушение правил эксплуатации печей. "Нельзя преждевременно закрывать заслонку печей пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну", – подчеркивается в сообщении.