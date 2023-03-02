Сенат одобрил снижение розничного налога

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил поправки в Кодекс РК«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В ходе обсуждения сенаторы внесли ряд поправок. Так, восстановлено действие главы Налогового кодекса по розничному налогу, вследствие чего предусматривается снижение налоговой ставки с 6 до 4%.

Также маслихаты наделят правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4 до 2%.

Кроме того, предложено установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам, однако, для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.

Внесены поправки относительно стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций. Так, предусмотрено включение частных инвесторов в список покупателей стрессовых активов, что предполагает распространение на инвесторов-резидентов налогового режима с уплатой налогов по кассовому методу, то есть с положительной разницей между суммой, уплаченной заемщиком, и покупной ценой права требования по займу (микрокредиту) в соответствии с пунктом 2 статьи 233 Налогового кодекса.

Для инвесторов-нерезидентов сейчас Налоговым кодексом предусмотрен отдельный порядок налогообложения, который предполагает применение метода начисления и, соответственно, уплаты налога со всего дохода, включая недополученный доход, что приводит к увеличению расходов нерезидента и снижению инвестиционной привлекательности стрессовых активов.

Для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, что и для покупателей-резидентов.