Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы

Решение о размещении центра в Алматы принято по итогам конкурсного отбора среди стран Центральной Азии

Сенат одобрил ратификацию Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом (МВФ) по созданию Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила сенатор Нурия Ниязова, центр будет обслуживать 11 стран-бенефициаров с возможностью дальнейшего расширения. Его основная цель - содействие укреплению государственных институтов и повышению квалификации специалистов для разработки и реализации эффективной экономической политики.

Меморандум предусматривает предоставление центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в соответствии со статьей IX Статей Соглашения МВФ. При этом освобождение сотрудников центра, включая граждан Казахстана, от налогов и обязательных отчислений согласовано с акиматом Алматы и поддержано Республиканской бюджетной комиссией.

По словам сенатора, создание центра даст Казахстану ряд преимуществ. В частности, речь идет о повышении компетенций профильных специалистов, развитии финансовой устойчивости, совершенствовании бюджетного планирования и денежно-кредитной политики, а также внедрении цифровых технологий.

Кроме того, центр обеспечит более тесную интеграцию с экспертизой штаб-квартиры МВФ и позволит оперативно внедрять международные стандарты, укрепляя позиции Казахстана как регионального хаба финансовых знаний.

Ожидается, что деятельность центра также окажет положительное влияние на развитие делового и образовательного туризма в Алматы и поддержит малый и средний бизнес.

«В условиях глобальной неопределенности устойчивость экономики напрямую зависит от качества институтов и человеческого капитала. В этом контексте центр МВФ - это инвестиция в институциональную зрелость финансовой системы страны», - отметила Нурия Ниязова.

Ратификация меморандума создает правовую основу для полноценной работы центра. При этом принятие закона не потребует внесения изменений в действующее законодательство и не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета, добавила депутат.