Консультации по вопросам безопасности

В Астане прошли двусторонние консультации по вопросам безо­пасности под председательством секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и члена политбюро, секретаря Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР Чэнь Вэньцина.

Фото: gov.kz

В ходе мероприятия, прошедшего с участием руководителей право­охранительных и специаль­ных органов, был рассмотрен ряд актуальных вопросов. Стороны обменялись мнениями по различным аспектам международной и региональной безопасности, координации в рамках международных и региональных структур, включая ООН, ШОС, СВМДА и формат «Центральная Азия – Китай».

Отмечена необходимость консолидации совместных усилий в сфере борьбы с трансграничной преступностью, противо­действия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Стороны подтвердили взаим­ную приверженность развитию на системной основе диа­лога в сфере безопас­ности. В том числе отмечена важность укрепления взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран, совместных усилий в целях противо­стояния современным вызовам и угрозам, создания благоприятных условий для поступательного развития торгово-экономичес­кого сот­рудничества.