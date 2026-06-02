В Астане прошли двусторонние консультации по вопросам безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и члена политбюро, секретаря Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР Чэнь Вэньцина.
В ходе мероприятия, прошедшего с участием руководителей правоохранительных и специальных органов, был рассмотрен ряд актуальных вопросов. Стороны обменялись мнениями по различным аспектам международной и региональной безопасности, координации в рамках международных и региональных структур, включая ООН, ШОС, СВМДА и формат «Центральная Азия – Китай».
Отмечена необходимость консолидации совместных усилий в сфере борьбы с трансграничной преступностью, противодействия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму.
Стороны подтвердили взаимную приверженность развитию на системной основе диалога в сфере безопасности. В том числе отмечена важность укрепления взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран, совместных усилий в целях противостояния современным вызовам и угрозам, создания благоприятных условий для поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.