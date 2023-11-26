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Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном, сообщает nova24.uz.

25 ноября Сенат рассмотрел закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о союзнических отношениях".

"Сенаторы подчеркнули, что Узбекистан и Казахстан - ближайшие соседи и проверенные временем стратегические партнеры. В последние годы началась новая эра сотрудничества между двумя странами, стремительно развиваются отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах", - говорится в публикации.

Основной целью договора является договорно-правовое закрепление нового этапа отношений, направленных на дальнейшее укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития двух стран.

Договор предусматривает тесное взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и безопасности, миграции, развитие промышленной кооперации, принятие совместных мер по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов, укрепление связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями.

Сенаторы выразили мнение, что ратификация Договора послужит поддержанию духовной и культурной близости двух народов, укреплению взаимоотношений в области культуры, науки, образования и спорта.

Также договор вводит Высший межгосударственный совет Узбекистана и Казахстана, который будут возглавлять президенты.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Казахстан намнрены мобилизовать все усилия для углубления сотрудничества.