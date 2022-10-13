Сенатор Алдашев возмущен риском неосвоения средств в сфере хранения радиоактивных отходов

Сенатор Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе обратил внимание премьер-министра Алихана Смаилова на проблемы хранилища радиоактивных отходов «Кошкар-Ата», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита депутатов Сената в Мангистаускую область жители Актау обратились к сенаторам с просьбой решить проблему,

связанную с данным хранилищем. В своём запросе сенатор напомнил, что в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев уже давал поручение правительству и акимату области в течение трех лет завершить рекультивацию хвостохранилища радиоактивных отходов.

«Во исполнение данного поручения была рассмотрена и подготовлена проектно-сметная документация, начаты мелиоративные

работы на 4 200 га земли. Однако подрядчиками были внесены корректировки, согласно которым площадь земель была уменьшена в 3 раза, то есть до 1 300 га. При этом речь шла о пересмотре бюджета, так как, по словам подрядчика, и ввиду экономической ситуации в стране, необходимые стройматериалы, оборудование и топливо подорожали», - сказал Суиндык Алдашев.

Депутат считает, что сейчас полная реализация задачи, а именно достижение показателя стратегического планирования, находится под вопросом так же, как и выполнение поручения главы государства. Обратил внимание сенатор и на то, что решение о внесении изменений в исходную проектно-сметную документацию не рассматривалось Республиканской бюджетной комиссией. Пока идёт обсуждение и рассматриваются изменения в проект, между тем только 30% денег, выделенных на этот год, были освоены в рамках реализации проекта.

Сенатор отмечает, что сейчас существует риск того, что средства, выделенные на этот год, не будут использованы полностью.

«Мы считаем, что необходимо пересмотреть проект, оставить земельный участок для дезактивации в исходном состоянии, а сумму денег привести в соответствие с объемом предстоящих работ. Исходя из вышеизложенного, просим Вас внимательно отнестись к решению этой проблемы», - отметил сенатор.