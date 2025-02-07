Сенатор Аргынбекова высказалась о дифференцированной ставке НДС

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Сенатор Айнур Аргынбекова отметила, что на встрече с представителями бизнес-сообщества глава государства подчеркнул важность проведения налогово-бюджетной реформы, обозначив основной ориентир для всех: ставка по НДС должна быть дифференцированной.

Подходов к дифференциации еще нет, но уже сейчас можно предположить, что на социально-значимые товары и услуги, продукты первой необходимости, ставка будет значительно отличаться (в меньшую сторону) от той, что будет, например, на товары роскоши.

«Например, можно будет вводить повышенный НДС на товары, наносящие вред здоровью (алкоголь, табак, сладкие и газированные напитки) или окружающей среде (пластиковая упаковка), тем самым снижая их потребление. В противовес, низкие ставки НДС, например, в сельском хозяйстве, медицине или образовании, помогут удерживать цены на продукции в этих сферах, а также стимулировать предпринимателей развивать их. Тем самым, приоритет будет отдан социально-ориентированному подходу. Государство не откажется от своих социальных обязательств», - считает Айнур Аргынбекова.

Она напомнила, что президент указал на то, что решение по НДС должно быть принято на основе точных расчетов, с учетом мнений экспертов, предпринимателей и депутатов. Такой подход позволит найти оптимальный баланс между текущей потребностью бюджета (в части объемов его пополнения за счет налогов) и интересами бизнеса.