Сенатор Бекназаров: «Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества»

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- Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании третьего Национального курултая в Атырау. Президент в своем выступлении подчеркнул, что Курултай - это место запуска инициатив, способствующих развитию страны, многие из которых уже воплощены в жизнь. На сегодняшний день позитивные изменения затрагивают различные сферы и направления развития страны. Касым-Жомарт Токаев особо отметил тот факт, что, чтобы стать действительно развитой страной, решение одних лишь экономических задач недостаточно, подчеркнув, что необходимо действовать комплексно, определив ориентиры не только социально-экономической, но и идеологической сферы. В своем выступлении он в первую очередь отметил важность укрепления единства народа Казахстана, особая роль которой принадлежит интеллигенции. Первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей, - сказал Бекназаров.

Также, напомнил сенатор, президент остановился на расширении сферы применения казахского языка, как ключевого приоритета государственной политики.

- С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Глава государства в своей речи обратил внимание на факты дискриминации и угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В нашей стране достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки. Затронул глава государства также и вопрос необходимости борьбы с новыми пороками общества и призвал поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол, таких, как наркоторговля и наркомания, лудомания, семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессия, вандализм, расточительство, - продолжил Бекназаров.

В ходе заседания курултая правительству было поручено обратить внимание на вопрос экономии бюджетных средств и держать этот процесс на строгом контроле. Деньги нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, которые должны решать самые актуальные проблемы.