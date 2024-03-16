Сенатор Бекназаров: «Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества»

Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената поделился своими впечатлениями от речи лидера страны на Национальном курултае, передает Kazpravda.kz
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании третьего Национального курултая в Атырау. Президент в своем выступлении подчеркнул, что Курултай - это место запуска инициатив, способствующих развитию страны, многие из которых уже воплощены в жизнь.
На сегодняшний день позитивные изменения затрагивают различные сферы и направления развития страны. Касым-Жомарт Токаев особо отметил тот факт, что, чтобы стать действительно развитой страной, решение одних лишь экономических задач недостаточно, подчеркнув, что необходимо действовать комплексно, определив ориентиры не только социально-экономической, но и идеологической сферы. В своем выступлении он в первую очередь отметил важность укрепления единства народа Казахстана, особая роль которой принадлежит интеллигенции. Первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей, - сказал Бекназаров.
Также, напомнил сенатор, президент остановился на расширении сферы применения казахского языка, как ключевого приоритета государственной политики.
- С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Глава государства в своей речи обратил внимание на факты дискриминации и угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В нашей стране достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки. Затронул глава государства также и вопрос необходимости борьбы с новыми пороками общества и призвал поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол, таких, как наркоторговля и наркомания, лудомания, семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессия, вандализм, расточительство, - продолжил Бекназаров.
В ходе заседания курултая правительству было поручено обратить внимание на вопрос экономии бюджетных средств и держать этот процесс на строгом контроле. Деньги нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, которые должны решать самые актуальные проблемы.
- В своем выступлении глава государства выделил и ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Одной из основополагающих ценностей является закон и порядок. Без их поддержки и соблюдения законности и правопорядка, нельзя построить правовое демократическое государство и гражданское общество. Поддержание законности и правопорядка имеет особую значимость в каждом государстве. В выступлении главы государства было отмечено о необходимости изменения Государственного герба. Президент предложил создать специальную комиссию, по рассмотрению всех предложений и проведению общественных дискуссий.
Президент в своем выступлении на Курултае обозначил свои идеи и шаги по дальнейшему развитию общества. Нам всем необходимо сплотиться и поддержать предложенные главой государства комплексные меры по основополагающим ценностям нашей страны, - подчеркнул председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.