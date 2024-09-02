Сенатор: Послание главы государства охватило все важнейшие сферы жизни страны

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Сенатор Евгений Больгерт прокомментировал Послание президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает Kazpravda.kz 

https: facebook.com/eugen.bolgert

«Как и ожидалось, сегодняшнее Послание главы государства получилось объёмным, охватывающим практически все важнейшие сферы политической, экономической и общественной жизни страны.

Теме привлечения инвестиций в экономику, дальнейшему развитию переработки сырья внутри страны, локализации производств, обеспечению отраслей квалифицированными техническими кадрами главой государства уделено особое внимание.

Пересмотр мер господдержки и преференций для бизнеса в пользу наиболее эффективных и дающих страновой эффект. Без распыления и с чётким фокусом на приоритетные отрасли. Срок принятия нового Налогового кодекса перенесён на следующий год, для более тщательной проработки и обсуждения», - написал он на своей странице в Facebook.

Фондирование реального сектора остаётся приоритетной задачей, требующей активной роли БВУ. К слову, по банковскому сектору президент остановился достаточно подробно, и в части налогообложения этого сектора, и в части совершенствования отраслевого закона.

Также поручено продолжить работу по повышению эффективности (и цифровизации) сферы здравоохранения, обеспечение качества и доступности образования, как школьного, так и дошкольного, с максимальной отдачей от государственных вливаний.

Говорилось о сектральных приоритетах, таких как нефтегазохимия, машиностроение, геологоразведка, энергетика, транспорт и дорожная инфраструктура. Отдельно отмечена задача по газификации регионов.

И уже по традиции, глава государства отметил важное значение Единства и Согласия в обществе, недопущения дискриминации по каким-либо признакам, принцип равных возможностей и Верховенства закона.

Это лишь часть задач и направлений, которые лягут в основу работы правительства и парламента на ближайший период. Работа предстоит сложная, но необходимая для повышения благосостояния граждан и дальнейшей реализации политических и экономических реформ, заключил депутат.

#послание #сенатор

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