Сенатор Жексенбай обеспокоена проблемой сохранения породы казахской тазы

Сенат
95
Дана Аменова
корреспондент

Она напомнила, что во многих странах национальные породы находятся под государственной охраной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Проблему сохранения и защиты казахской тазы озвучила в своем депутатском запросе сенатор Бибигуль Жексенбай. По ее словам, необходимы срочные меры для предотвращения бесконтрольного вывоза породы за границу, защиты ее генофонда и недопущения скрещивания с другими породами собак.

Сенатор отметила, что во многих странах национальные породы находятся под государственной охраной. В Японии, Турции и Туркменистане действуют ограничения на экспорт акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить их чистоту. Казахстан также должен внедрить аналогичные механизмы защиты.

«Казахская борзая тазы – уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Она является не только частью культурного наследия, но и важным символом национальной идентичности. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство. Казахстан должен ввести строгие меры: либо полностью запретить экспорт тазы, либо обязать получать специальное разрешение от государственных органов», – подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Также она добавила, что необходимо усилить контроль за разведением и регистрацией породы. Для продвижения казахского тазы как мирового бренда целесообразно регулярно проводить традиционный международный фестиваль «Кансонар» и рассмотреть возможность съемок художественного фильма по мотивам произведения Мухтара Магауина «Смерть тазы».

Также сенатор предложила пересмотреть дату празднования дня Тазы и Тобета. По ее мнению, перенос с сентября на первую неделю ноября, в период традиционного начала охотничьего сезона, позволит усилить культурную значимость праздника и укрепить его связь с историческими традициями.

#проблемы #тазы #сенатор #Бибигуль Жексенбай

Популярное

Все
Расстались с миллионами
Как город лечить будем?
Зоозащитники бьют тревогу
Игры номадов
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Опасайтесь пирамид!
Помогать по зову сердца
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Ода бессмертной любви
Из «зоны» доступа
Большой и светлой дороги!
Установлен безвизовый режим
120 семей справили новоселье в Ленгере
Весна подарит вдохновение
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Психологической помощи нужны четкие критерии
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Число заказчиков растет
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Проблему неэффективности господдержки МСБ озвучила депутат …
Сенатор предложил создать в Казахстане центр по разработке …
Бюрократия блокирует развитие образования – сенатор Асанова
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии корруп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]