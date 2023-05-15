Сенаторы Бекболат Орынбеков и Султан Дюсембинов приняли участие в мониторинге за выборами в Турции

Депутаты Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков и Султан Дюсембинов приняли участие в качестве наблюдателей за президентскими и парламентскими выборами в Турции.

фото пресс служба Сената РК

Так, сенатор Бекболат Орынбеков вошел в состав наблюдательной миссии членов Парламентской Ассамблеи тюркских государств. В день выборов парламентарий совместно с коллегами из других стран посетил избирательные участки, наблюдал за процессами вскрытия урн и подсчета голосов.

Депутат Сената Парламента РК Султан Дюсембинов принял участие в качестве наблюдателя за выборами от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Члены делегации уделили особое внимание оценке открытости избирательной кампании, организации выборов, новым технологиям голосования и освещению в СМИ.