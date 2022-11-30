Сенаторы дадут советы Правительству по проблемам коммунальной инфраструктуры

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В ходе встречи было отмечено, что эта проблема в последние несколько дней стала наиболее актуальной. Ход ее решения на особом контроле держит глава государства.

«В настоящее время в некоторых регионах изношенность инженерных сетей достигла уровня выше среднего. Специалисты и эксперты поднимают эти проблемы уже несколько лет. Однако пути их решения четко не определены. По заявлению отраслевых министерств, износ инженерных сетей, в первую очередь, связан с тем, что у них истек срок годности. Кроме того, одной из причин износа сетей является отсутствие специализированных предприятий и слабость материально-технической базы действующих коммунальных предприятий», - отметил Ерик Султанов.

По итогам обсуждения были сформулированы рекомендации по решению обозначенных проблемных вопросов, которые будут направлены в Правительство.