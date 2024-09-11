Сенаторы обсудили вопросы реализации поручений президента

Фото: пресс-служба Сената

Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке приняли участие в совместном заседании совета Парламента и Правительства по обсуждению послания главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Председатель комитета Сената Нурторе Жусип отметил, что Послание-2024 продолжает линию реформ, заложенных в предыдущих посланиях и предвыборной платформе президента. Сенатор также акцентировал внимание на том, что в своем выступлении президент сосредоточился на системных экономических преобразованиях, направленных на повышение качества жизни граждан. Все девять приоритетных направлений, обозначенных главой государства, ориентированы на решение этой ключевой задачи.

«Послание главы государства включает около ста инициатив и предложений. Одним из наиболее важных является назначение даты проведения общенационального референдума по строительству АЭС, который давно обсуждается в обществе. Референдум станет еще одним реальным воплощением концепции «Слышащего государства» и идеи Справедливого Казахстана. Кроме того, глава государства уделил особое внимание ряду актуальных проблем, вызывающих обеспокоенность общества, таких как интернет-мошенничество, дисциплина в армии, борьба с наркобизнесом, дефицит педагогических и медицинских кадров. Важной вехой послания также является развитие искусственного интеллекта и внедрение этих технологий в цифровую платформу Казахстана, что поможет нам стать страной, где активно применяются и развиваются цифровые технологии. В целом, послание направлено как на решение текущих задач, так и на достижение стратегических целей развития страны. Мы, как депутатский корпус, обязаны обеспечить всестороннее законодательное сопровождение реализации всех поручений президента», - сказал Нурторе Жусип.

Кроме того, участники встречи, прошедшей на площадке Nazarbayev University, также обсудили вопросы выполнения поручений главы государства в сфере социально-экономического развития регионов страны.