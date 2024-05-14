Сенаторы ознакомились с деятельностью центра поддержки женщин «Бақытты отбасы»

Сенат, Общество
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов посетил образовательный информационно-консультационный центр для женщин «Бақытты отбасы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Руководитель центра Ырза Турсынзада рассказала, что «Бакытты отбасы» – это, прежде всего, платформа для оказания всесторонней поддержки многодетным матерям, матерям, воспитывающим детей с инвалидностью, безработным, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и одиноким женщинам. В центре работают специализированные кабинеты и предусмотрены бесплатные курсы по кондитерскому делу, визажу, английскому языку, шитью игрушек и т.д. Полученные навыки важны как для саморазвития женщин, так и для последующей коммерциализации и открытия собственного бизнеса.

В ходе общения с посетителями и сотрудниками центра Маулен Ашимбаев отметил значение работы этого центра в вопросах усиления защиты прав женщин и дальнейшем построении инклюзивного Казахстана. Особое внимание было уделено мерам, направленным на поддержку людей с инвалидностью и их реабилитации, а также обеспечение условий для их интеграции в общество и трудоустройство.

«По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева были разработаны и приняты специальные законы, направленные на укрепление института семьи и защиту прав женщин и детей. Этими законами определены полномочия государственных органов в сфере семейной политики. Предусмотрены меры поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также ужесточена ответственность за преступления против женщин и детей. Центр «Бақытты отбасы» является важным институтом, работающим на выполнение задач, поставленных главой государства, в данной сфере. Надеемся, наша совместная работа придаст новый импульс созданию комфортных условий для людей с инвалидностью и укреплению института семьи», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Директор центра, в свою очередь, поблагодарила сенаторов за активное сотрудничество и поддержку их инициатив, а также рассказала о предстоящих планах и озвучила ряд предложений по дальнейшему развитию социального предпринимательства в стране.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #общество

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