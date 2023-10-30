Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

Фото: пресс-служба Сената РК

Заседание началось с минуты молчания, члены бюро и сотрудники аппарата Сената почтили память погибших шахтеров в результате аварии на шахте в Карагандинской области.

Маулен Ашимбаев выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Председатель Сената также напомнил, что президент страны побывал на месте трагедии для выяснения обстоятельств происшествия и принятия соответствующих решений. Глава государства также встретился с семьями и родными горняков и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию им помощи, выяснению причин трагедии.

На предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане (Республика Казахстан) семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения».

Основной целью Закона являются развитие и укрепление международного сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Ожидается, что ратификация Закона будет способствовать укреплению авторитета и повышения доверия к Республике Казахстан среди стран-членов ВОЗ.

Кроме того, как отметил спикер Сената, на предстоящем заседании состоится обсуждение вопросов, касающихся реализации национальных проектов в рамках послания главы государства, а также республиканского бюджета на три года.