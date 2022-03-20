Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Серикбай Трумов, Суюндик Алдашев и Бактыбай Шелпеков ознакомились с деятельностью объектов - участников специальной экономической зоны, расположенной вблизи города Актау.

В ходе встречи депутаты получили ответы на ряд важных вопросов по деятельности СЭЗ «Морпорт Актау», обсудили такие проблемные моменты, как обеспечение инфраструктуры субзон, продление срока функционирования СЭЗ и рациональное использование земельных участков.

Затем сенаторы ознакомились с ходом строительства центральной больницы в Мунайлинском районе. В ходе посещения депутаты отметили, что объект необходим району и в связи с этим важно ускорить темпы строительства.

Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом организации работ по реконструкции подземного газопровода в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района. Для этого раннее из республиканского бюджета были выделены соотвествующие средства и в настоящее время организуется конкурс на определение подрядной организации.

Кроме того, депутаты ознакомились с работой опреснительной мембраны в селе Баянды Мунайлинского района. Запущенный в феврале прошлого года проект призван решить проблему с дефицитом воды в Мунайлинском районе. За летний период эта установка опресняла до 4 000 кубометров питьевой воды в сутки, обеспечив село Баянды питьевой водой. Зимой, из-за достаточного объема питьевой воды работа мембраны прекратилась.

На встрече с жителями региона сенаторы также остановились на ключевых направлениях Послания Президента и отметили, что все поднимаемые в рамках поездки волнующие население вопросы будут под пристальным контролем Сената.