Сенаторы предложили маслихатам самим определять порядок и сроки отлова и усыпления бродячих собак

На сегодняшнем пленарном заседании Сената депутаты обсудили резонансный законопроект по вопросам ответственного обращения с животными, сообщает Kazpravda.kz

В обсуждении законопроекта в Сенате были предметно пересмотрены наиболее чувствительные нормы документа. В состав рабочей группы, кроме депутатов и представителей госорганов, также вошли зоозащитники, представители НПО, экологи, ученые и эксперты из регионов.

Согласившись концептуально с новеллами Закона, депутаты тем не менее решили внести в него свои поправки, направленные на более гуманный подход.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя законопроект отметил, что данный документ совершенствует законодательство для защиты питомцев и одновременно обеспечения безопасности граждан, а также уточняются права и обязанности владельцев.

«В ходе работы сенаторы внесли дополнительные поправки в отдельные положения, и мы надеемся, что закон поможет выстроить эффективную систему в этом направлении», - сказал председатель палаты.   

Прежде всего, как было отмечено депутатами, Сенат отказался от применения термина эвтаназия в статье 15 Закона при регулировании численности бродячих животных, а также предложил отказаться от использования срока в 5 суток, получившего широкое общественное обсуждение. Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно с учетом конкретной ситуации на местах.

Напомним, сегодня Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам ответственного обращения с животными, не согласившись с рядом предложенных норм.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Құлагер казахского кино
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
В ожидании нейрохирурга
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
Символ гражданского согласия
С учетом современных градостроительных тенденций
Инновации в медобразовании
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Приаралье становится больше зеленых зон
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Казахстане вводят проверку госслужащих на наркотики и пси…
Сенат не согласился с нормами Мажилиса по эвтаназии бездомн…
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе

