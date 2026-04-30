Сенаторы предложили маслихатам самим определять порядок и сроки отлова и усыпления бродячих собак

На сегодняшнем пленарном заседании Сената депутаты обсудили резонансный законопроект по вопросам ответственного обращения с животными, сообщает Kazpravda.kz

В обсуждении законопроекта в Сенате были предметно пересмотрены наиболее чувствительные нормы документа. В состав рабочей группы, кроме депутатов и представителей госорганов, также вошли зоозащитники, представители НПО, экологи, ученые и эксперты из регионов.

Согласившись концептуально с новеллами Закона, депутаты тем не менее решили внести в него свои поправки, направленные на более гуманный подход.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя законопроект отметил, что данный документ совершенствует законодательство для защиты питомцев и одновременно обеспечения безопасности граждан, а также уточняются права и обязанности владельцев.

«В ходе работы сенаторы внесли дополнительные поправки в отдельные положения, и мы надеемся, что закон поможет выстроить эффективную систему в этом направлении», - сказал председатель палаты.

Прежде всего, как было отмечено депутатами, Сенат отказался от применения термина эвтаназия в статье 15 Закона при регулировании численности бродячих животных, а также предложил отказаться от использования срока в 5 суток, получившего широкое общественное обсуждение. Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно с учетом конкретной ситуации на местах.

Напомним, сегодня Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам ответственного обращения с животными, не согласившись с рядом предложенных норм.