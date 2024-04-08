Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей

На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили предстоящие на неделе мероприятия профильных комитетов и определили повестку заседания, запланированного на 11 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев остановился на ключевых задачах, которые глава государства обозначил в своем обращении в связи со сложной паводковой ситуацией в регионах страны.

«В десяти областях объявлено чрезвычайное положение. Президент страны дал конкретные поручения по борьбе с последствиями паводков. Глава государства также подчеркнул, что матущерб всем пострадавшим от паводков будет возмещен. Наша палата, со своей стороны, также оказывает содействие регионам в борьбе с паводками. Группа депутатов сената находится в регионах и оказывает помощь местным властям и пострадавшим жителям регионов. В этот непростой период особенно важна консолидация всего общества, объединение общих усилий в борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации», – сказал спикер палаты.

Утвердили сенаторы и повестку заседания палаты. Так, в четверг депутаты рассмотрят в первом чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

«Президент уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. В рамках поручений главы государства были разработаны соответствующие Законы. Сенаторы поддерживают важность усиления мер защиты прав женщин и детей. Учитывая высокую общественную значимость этих Законов, мы намерены вынести их на рассмотрение палаты уже на следующем заседании в четверг», – подчеркнул спикер Сената.

Нормы документов направлены на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ госполитики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данные законы вызвали широкий общественный резонанс, вследствие чего были организованы личные встречи сенаторов с гражданами и рассмотрены несколько сотен обращений, касающихся отдельных норм документов. В этой связи глава палаты призвал коллег усилить разъяснительную работу по основным положениям закона, как до его рассмотрения, так и продолжить эту работу после.

Кроме того, для обеспечения безопасности детей вводятся особые механизмы государственного контроля интернатных организаций для детей, обязательности лицензирования учреждений, оказывающих специальные социальные услуги и образовательно-оздоровительные услуги для детей.

Также на заседании палаты будет рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который нацелен на совершенствование законодательства в соответствующих сферах.