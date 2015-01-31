Серджио Маттарелла избран новым президентом Италии

Серджио Маттарелла стал 12-м президентом Итальянской республики. Он был избран на 7-летний срок в ходе голосования на совместном заседании обеих палат итальянского парламента с участием представителей 20 областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Серджио Маттарелла, уроженец Палермо, начал активную политическую карьеру в 1980-х годах в рядах партии Христианских демократов. К политике выпускник юридического факультета обратился после убийства в 1980 году по заказу мафии "коза ностра" его брата Пьерсанти Маттарелла, который был губернатором Сицилии.
В 1983 году Маттарелла был впервые избран в парламент, впервые оказался в правительстве христианских демократов в 1987 году, а в 1989 году вошел в кабинет Джулио Андреотти, заняв пост министра образования.
Маттарелла стал одним из главных авторов избирательного законодательства, которое именовалось в честь него "маттареллум". По этому закону прошли общенациональные выборы в 1994 году, которые впервые выиграл Сильвио Берлускони, в 1996 году (после падения первого правительства Берлускони) и в 2001 году, когда к власти вновь пришел Берлускони.
Одним из достоинств Маттареллы называют то, что он оказался совершенно незапятнан в громком коррупционном скандале "Чистые руки" в начале 1990-х годах. В середине 1990-х Маттарелла, представлявший левое крыло христианских демократов, фактически прекративших свое существование после громких разоблачений, стал поддерживать Романо Проди. В 2001 году он был избран в парламент уже от левоцентристской партии "Маргерита", которая впоследствии легла в основу ДП. Маттарелла считается одним из ее основателей, хотя больше не баллотировался в парламент. В 2011 году он был избран судьей Конституционного суда.
Серджио Маттарелла, уроженец Палермо, начал активную политическую карьеру в 1980-х годах в рядах партии Христианских демократов. К политике выпускник юридического факультета обратился после убийства в 1980 году по заказу мафии "коза ностра" его брата Пьерсанти Маттарелла, который был губернатором Сицилии.
В 1983 году Маттарелла был впервые избран в парламент, впервые оказался в правительстве христианских демократов в 1987 году, а в 1989 году вошел в кабинет Джулио Андреотти, заняв пост министра образования.
Маттарелла стал одним из главных авторов избирательного законодательства, которое именовалось в честь него "маттареллум". По этому закону прошли общенациональные выборы в 1994 году, которые впервые выиграл Сильвио Берлускони, в 1996 году (после падения первого правительства Берлускони) и в 2001 году, когда к власти вновь пришел Берлускони.
Одним из достоинств Маттареллы называют то, что он оказался совершенно незапятнан в громком коррупционном скандале "Чистые руки" в начале 1990-х годах. В середине 1990-х Маттарелла, представлявший левое крыло христианских демократов, фактически прекративших свое существование после громких разоблачений, стал поддерживать Романо Проди. В 2001 году он был избран в парламент уже от левоцентристской партии "Маргерита", которая впоследствии легла в основу ДП. Маттарелла считается одним из ее основателей, хотя больше не баллотировался в парламент. В 2011 году он был избран судьей Конституционного суда.