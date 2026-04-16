Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

По прогнозам ученых, развитие явления «супер-Эль-Ниньо» может привести к рекордно высоким температурам воздуха летом и осенью 2026 года.

Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» сказал профессор Левент Курназ, директор Центра прикладных исследований и разработки политики в области изменения климата при Университете Богазичи.

«В первой половине лета, то есть примерно до конца июля, температура будет оставаться на уровне наиболее жарких трех предыдущих лет. Однако после середины июля будут наблюдаться рекордные температуры. Ожидается, что к концу июля ситуация сложится именно таким образом, то есть, по всей видимости, это будет самый высокий показатель за всю историю наблюдений», - пояснил ученый.

Согласно данным Службы изменения климата Copernicus (C3S), глобальные температуры продолжают бить рекорды, значительно превышая средние показатели прошлых лет.

Copernicus зафиксировала рекордную среднюю температуру воздуха в январе 2025 года, составившую 13,15 градуса, что на 0,49 градуса выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Февраль 2026 года стал пятым самым теплым февралем за всю историю инструментальных наблюдений. Глобальная температура приземного воздуха в феврале 2026 года составила 13,26 градусов.

Средняя температура поверхности Земли в марте составила 13,94°C. Этот показатель оказался на 0,53°C выше среднего значения за март в период 1991–2020 годов. Таким образом, март 2026 года занял четвертое место среди самых теплых мартов за всю историю наблюдений.