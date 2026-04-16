Ученик убил девять человек в турецкой школе

Происшествия, В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Учащийся средней школы в Турции открыл стрельбу, убив девять человек. 13 человек были ранены. Сам стрелок также был убит. Это второе подобное нападение в школе в Турции за последние два дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в среду, 15 апреля, произошла стрельба в средней школе. В результате были убиты не менее девяти человек - учитель и восемь учеников. Ранения получили 13 человек, передает агентство dpa со ссылкой на местные власти.

Губернатор провинции Кахраманмараш Мюкеррем Унлюер уточнил, что огонь в двух классных комнатах открыл один из учеников школы, который также был убит. Сообщается, что юноша пришел в школу с пятью единицами огнестрельного оружия, принадлежащими его отцу - отставному полицейскому, - и семью магазинами к ним.

Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными.

Это вторая стрельба в школе в Турции за два дня.

14 апреля в профессионально-техническом лицее в городе Сиверек, также на юго-востоке Турции, произошла стрельба, в результате которой были ранены 16 человек. Нападавший - бывший ученик того же лицея 2007 года рождения - покончил с собой, когда полиция попыталась его задержать.

Associated Press отмечает, что до сих пор вооруженные нападения в учебных заведениях в Турции были редкостью.

#Турция #школа #стрельба

Популярное

Все
Нотр-Дам в... Шымкенте
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Алгоритмы и этические нормы
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Приближающий будущее
Рост без оглядки на нефтянку
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Дружественные отношения
Столичный гидроузел – объект особого внимания
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
Столичная таеквондистка завоевала историческое «золото» на чемпионате мира среди юниоров
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Читайте также

Отель-парус Burj Al Arab в Дубае закроют на реставрацию
В столичной школе дети распылили газовый баллончик
Азербайджан и Россия достигли соглашения в связи с крушение…
«Башня Мохаммеда VI» стала самым высоким зданием Марокко

