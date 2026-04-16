Учащийся средней школы в Турции открыл стрельбу, убив девять человек. 13 человек были ранены. Сам стрелок также был убит. Это второе подобное нападение в школе в Турции за последние два дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в среду, 15 апреля, произошла стрельба в средней школе. В результате были убиты не менее девяти человек - учитель и восемь учеников. Ранения получили 13 человек, передает агентство dpa со ссылкой на местные власти.

Губернатор провинции Кахраманмараш Мюкеррем Унлюер уточнил, что огонь в двух классных комнатах открыл один из учеников школы, который также был убит. Сообщается, что юноша пришел в школу с пятью единицами огнестрельного оружия, принадлежащими его отцу - отставному полицейскому, - и семью магазинами к ним.

Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными.

Это вторая стрельба в школе в Турции за два дня.

14 апреля в профессионально-техническом лицее в городе Сиверек, также на юго-востоке Турции, произошла стрельба, в результате которой были ранены 16 человек. Нападавший - бывший ученик того же лицея 2007 года рождения - покончил с собой, когда полиция попыталась его задержать.

Associated Press отмечает, что до сих пор вооруженные нападения в учебных заведениях в Турции были редкостью.