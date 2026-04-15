В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны договорились о надлежащем урегулировании последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL, вблизи Актау 25 декабря 2024 года, сообщает АЗЕРТАДЖ

В сообщении указано, что причиной стало непреднамеренное действин системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.

О договоренностях говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Азербайджана и России.

В заявлении также отмечается:

«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.

Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств.

Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия».

Напомним, что 25 декабря 2024 года МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.