Серьезная команда – серьезные цели

В предстоящей знаменитой и в то же время опасной автогонке казах­станская команда примет участие под новым названием – Astana Motorsports (прежнее название Astana Dakar Team). Маршрут пройдет по территории трех южноамериканских стран. Стартует ралли в Росарио (Аргентина) 5 января, а завершится 18 января 2014 года в Вальпараисо (Чили).

По словам организаторов и пилотов, нынешнее ралли будет отличаться от прежних. Основная особенность в том, что на пяти этапах участников разделят: в Боливию поедут только мотоциклисты и квадроциклисты. Это позволит создать технически более сложную трассу, а также избежать столкновений мотоциклов с машинами.

Покорять «Дакар» под национальным брендом «Астана» отправятся четыре экипажа команды Astana Motosports – три на легковых автомобилях и один – на грузовом. В категории внедорожников поедут: пилот Айдын Рахимбаев и штурман Владимир Демьяненко, получившие стартовый номер 356, на автомобиле Proto Overdrive; пилот Бауыржан Исабаев и штурман Габдулла Ашимов под стартовым номером 368 на аналогичной машине; пилот Денис Березовский и штурман Игнат Фальков под номером 413 на автомобиле Nissan.

В категории грузовиков нашу страну представит бронзовый призер «Дакара-2012» Артур Ардавичус, ассис­тировать которому будут штурман Алексей Никижев и механик Радим Капланек. Напомним, что с этого года лидер команды по ралли-рейдам Astana Motorsports подписал клиентское соглашение с чешской командой Czech Dakar Team, а потому в ближайшие три года на основных автогонках планеты гонщик будет представлять нашу страну на грузовике Tatra.

– Основная задача, – отметил Артур Ардавичус, – доехать до финиша, показав красивую и результативную гонку. Проделана огромная совместная работа высококлассных гонщиков, механиков, технических специалистов – все сделано для того, чтобы достойно представить Казахстан на международной спортивной арене. У нас серьезная команда, которая ставит перед собой серьезные цели.

Уже через несколько дней боевые автокоманды прибудут в Аргентину, откуда 5 января после технической комиссии и официальных церемоний будет дан старт долгожданному «Дакару».

Максут ИРЖАНОВ