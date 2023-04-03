Серик Жумангарин переназначен на пост вице-премьера – министра торговли и интеграции

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства от 3 апреля 2023 года за №169 Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

Серик Жумангарин родился в 1969 году в городе Актобе.

Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.

В 1993-2004 годы занимался предпринимательской деятельностью.

В 2005-2006 годы – заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования Актобе; начальник отдела предпринимательства Актобе.

В 2006-2007 годы – заместитель начальника управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2007-2008 годы – начальник управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2008-2010 годы – заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО «Казахстанское контрактное агентство».

В 2010-2011 годы – заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NadLoc».

В 2012-2013 годы – директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 годы – вице-министр регионального развития РК.

В 2014-2017 годы – председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2019 годы – вице-министр национальной экономики РК.

В 2019-2020 годы – член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

В 2020-2022 годы – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

2 сентября 2022 года указом президента Республики Казахстан был назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции РК.