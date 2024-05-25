Серийной убийце Люси Летби отказано в апелляции

Фото: POLICE HANDOUT

Британский апелляционный суд отказал серийной убийце Люси Летби в праве обжаловать приговор за убийство и покушение на убийство младенцев, сообщает Русская служба ВВС.

Слушания в апелляционном суде были короткими, полные причины решения судей не обнародованы. Суд также решил, что полная информация об апелляционной просьбе Летби не может быть опубликована по юридическим причинам.

«Выслушав ее заявление, мы решили отказать в разрешении на подачу апелляции на всех основаниях и отклонить все связанные с этим заявления. Полное решение будет вынесено в свое время», — заявила судья.

Люси Летби подала прошение на апелляцию в апреле, его рассматривали трое судей апелляционного суда. Она выдвинула четыре основания для апелляции, в каждом из которых утверждала, что судья ошибочно отклонил первоначальное ходатайство, поданное от ее имени во время суда.

Однако в британском правосудии суд имеет право отказать осужденному в праве на апелляцию, если решит, что для нее нет каких-либо оснований.

Право обжаловать вердикт присяжных в Англии и Уэльсе не является автоматическим. Его может дать судья, вынесшая приговор, но только в том случае, если будут представлены обоснованные сомнения в том, что в ходе разбирательства в суде были допущены процессуальные нарушения.

Жительница Хертфорда Люси Летби, которой сейчас 34 года, была осуждена в августе 2023 года за убийство семи младенцев и попытку убийства еще шести в неонатальном отделении больницы графини Честерской, где она работала в 2015-м и 2016-м годах.

Она использовала такие методы, как преднамеренное введение им воздуха в кровь, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли вынести вердикт по шести другим пунктам обвинения в покушении на убийство пяти детей, но признали подсудимую виновной в убийстве семи младенцев и покушении на жизнь шести.

В итоге Королевский суд Манчестера приговорил медсестру к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

На таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма. Адвокаты Летби еще до оглашения вердикта говорили, что в деле не было никакой возможности искать какие-либо смягчающие обстоятельства и рассчитывать на снисхождение присяжных.

Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

В британской судебной системе есть два вида пожизненного приговора.

Один (life sentence) предусматривает право осужденного на досрочное освобождение. В ходе оглашения судья сразу определяет срок, который человек проведет в заключении, прежде чем получит право на апелляцию.

Второй тип (life order) назначается в случае чрезвычайного по тяжести и общественному ущербу преступления, чаще всего — за серийные убийства. Осужденный не имеет права на досрочное освобождение или помилование, произойти это может только в исключительных обстоятельствах.