Сестринский прием: эффективная альтернатива первичному визиту к врачу

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Как рассказала главный внештатный специалист по сестринскому делу Кульзи Абенова, расширение ролей медсестры способствует раннему выявлению заболеваний и снижению осложнений у пациентов.

Фото: Минздрав РК

В организациях первичной медико-санитарной помощи Казахстана внедрен сестринский прием - это современная практика, которая, в первую очередь, позволяет повысить доступность врачебной помощи, освободив доктора от рутинных функций, обеспечить пациентов результатами исследований при обращении к специалисту и своевременной выдачей лекарственных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Чем отличается сестринский диагноз от врачебного?

Медицинская сестра не ставит врачебный диагноз. Вместо этого она определяет сестринский диагноз - то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, «длительный кашель», «зуд», «отеки ног», «повышенное давление» и т. д. Это официально регламентировано приказом №149, в котором утверждены коды сестринских диагнозов, и они не совпадают с врачебными.

Медицинская сестра проводит:

● доврачебный осмотр - измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;

● осмотры ротовой полости и молочных желез - для выявления признаков онкологических заболеваний;

● анкетирование и чек-листы - для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;

● выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;

● ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию.

● проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;

● приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;

● составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими  на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями;

Может ли медсестра делать назначения?

Медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете (к примеру, с гипертонией или диабетом). Если показатели в норме – пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру.

Медицинская сестра обучает пациентов:

• правильному питанию (особенно при сахарном диабете)

• уходу за телом, кожей, ногтями, выбирать правильную обувь

• профилактике осложнений, например, как ухаживать за стопами при диабете

Эффективность работы медсестры расширенной практики показала ряд таких преимуществ, как уменьшение очередей на прием к врачу, экономия времени пациентов, большее внимание врачей к тяжелобольным, оперативное получение направлений в клинико-диагностическую лабораторию без ожидания приема врача.

Министерством здравоохранения внедряется многоуровневая система профессионального роста: младшая медсестра → медсестра общей практики → медсестра с расширенными полномочиями.

Медицинская сестра новой формации должна стать равноправным партнером врача, повышать свои компетенции и  навыки для решения потенциальных и приоритетных проблем пациента.

#пациенты #медсестра #прием

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