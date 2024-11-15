Сеять разумное, доброе, вечное Образование 15 ноября 2024 г. 8:00 13 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Свыше 40 лет Лязат Есмагамбетова преподает математику фото Юрия Беккера Высокая государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» стала заслуженным результатом многолетней педагогической работы Лязат Амиргалиевны. Она окончила среднюю школу в городе Атырау. С большой теплотой вспоминает всех своих школьных учителей, давших хорошую базу знаний, а также преподавателей Казахского национального педагогического университета им. Абая. Всех помнит по имени и отчеству. К слову, многие из них были из числа репрессированных представителей истинной интеллигенции своего времени. К примеру, в вузе преподавала плеяда видных математиков, а на факультете была сильная кафедра педагогики и психологии. После возвращения в родной Атырау выпускнице вуза предложили работать в классах с углубленным изучением математики, и она без боязни согласилась. Молодой педагог с энтузиазмом принялась за свою работу, проявив творческий подход. С первых дней ее спутниками стали научные журналы, газеты, методические пособия. Это была отличная почва для роста и поиска новых подходов, так как у детей был интерес к математике. А через некоторое время молодого педагога пригласили на работу в городское управление образования, где она возглавила методический кабинет математики. Лязат Амиргалиевна не только помогала учителям улучшать качество преподавания этого предмета, давала мастер-классы, но и не теряла связи со школой, продолжая вести уроки. Переезд в 1997 году в Алматы стал знаковым событием в ее профессиональной карьере, так как она без особых усилий прошла конкурс в знаменитую Республиканскую физико-математическую школу-интернат им. О. Жаутыкова. В школе тогда не хватало педагогов в классах с казахским языком обучения, поэтому первыми ее выпускниками стали ученики, получившие аттестат на государственном языке. Через два года энергичного и знающего педагога рекомендовали на должность завуча. В 2008 году в школе открылись классы с преподаванием математики на английском языке, и хотя Лязат Амиргалиевна учила в школе немецкий, приняла решение соответствовать велению времени. Ходила на курсы английского языка и поняла, что математика на любом языке – математика. Сегодня любую математическую тему она может объяснить на трех языках. С теплотой вспоминает исторический выпуск 2010 года, в котором 22 ее ученика получили нагрудный знак «Алтын белгі». Многие из них окончили магистратуру ведущих мировых вузов и успешно работают за рубежом. Неудивительно, что, оказавшись на родине, они приглашают своего учителя на семейные торжества, а некоторые приходят в школу со своими избранницами. – Я очень ценю тех ребят, которые, получив высшее образование в зарубежных вузах, возвращаются на Родину. Мне хочется, чтобы они вносили свою посильную лепту в развитие страны. Надеюсь, многие из тех, кто в настоящее время работает за границей, когда-нибудь тоже вернутся. Настоящий патриот тот, кого волнует будущее Казахстана, – делится она мыслями. По словам опытного педагога, в школу приходят молодые учителя, большинство из которых – выпускники РФМШ, окончившие механико-математические факультеты, глубоко знающие математику, информатику, но вместе с тем им не хватает знаний по психологии, методике преподавания. Сейчас она взяла шефство над двумя молодыми коллегами. – Увы, надо признать, что некоторые педагогические вузы утратили свою мощь. Там началась поточная подготовка кадров по смежным специальностям. Не уверена, что их выпускники выдержат наш конкурс и экзамены. В свое время, имея 15-летний стаж работы, я участвовала в соревнованиях республиканского уровня, чтобы доказать свои компетенции. Мы каждый год ищем учителей, но их нет, – посетовала педагог. На вопрос о том, за что она любит свою профессию, Лязат Амиргалиевна отвечает, что ей дорога сама атмосфера, ощущение того, что поработал с учениками, а они идут дальше покорять новые высоты. А еще приятно делить вместе с учениками счастливые события их жизни. – К примеру, одна из учениц недавно пригласила меня на годик своей дочери, чтобы получить бата. Мне нравится, что бывшие ученики теперь дружат семьями, держат связь между собой, – поясняет она. – В 2021-м на встречу выпускников съехались и вышли на связь ученики из разных стран. Приятно видеть самостоятельных, успешных молодых людей, которые помнят своих учителей. После получения награды звонки и сообщения идут отовсюду. Люблю свою профессию за то, что это живая работа. Ты видишь плоды своего труда, прослеживаешь путь ученика не только на школьном отрезке, следишь за его успехами в дальнейшей жизни и чувствуешь свою сопричастность. Это приносит большое моральное удовлетворение. – А в чем секрет подготовки «штучных» ребят к олимпиадам? – спрашиваю я. – Изначально в школу приходят ученики, которые хотят реализовать себя в математике. Они целеустремленные и достаточно амбициозные. Прежде всего это труд школьника, учитель дает правильное направление, обеспечивает литературой, помогает найти инструменты и подходы к решению задач, – подчеркивает педагог. – Успешны те ребята, которые сами в поиске. Можно, конечно, их натренировать, но они не смогут проявить себя в нужный момент. Задача педагога не только сделать из него олимпийца, но и мотивировать на покорение новых высот. Как говорит Лязат Амиргалиевна, олимпиадные задачи требуют нестандартного мышления, поэтому педагог должен развить у учеников навыки креативности и умения мыслить логически, предлагать решения, основанные на оригинальных подходах, и, конечно, выявлять и развивать индивидуальные особенности каждого ребенка. К слову, последние десять лет тренерская работа поставлена на профессиональные рельсы. Многие молодые педагоги специализируются на тренировке будущих олимпийцев, но в первую очередь они должны знать основы математики. – Сегодня много учебных центров, школ с физико-математическим уклоном, им ставят цель – вырастить своих олимпийцев, но когда дело превращается в поток, это настораживает, – рассуждает учитель. Многие годы за сильным педагогом охотятся директора частных школ, но она всегда им говорит, что не может оставить родную физматшколу. – Считаю, что у нас сильный педагогический коллектив, и учителя здесь работают не ради славы. Ни за какие деньги я не брошу свою школу, потому что там не будет таких увлеченных учеников, а мне нравятся горящие глаза детей, которые бегут на занятия. Школа растет с каждым годом, потому что детям дают возможность получить хорошее образование, строить свое будущее в командной работе среди целеустремленных и талантливых сверстников, – рассказывает она о своих буднях. По ее словам, ежедневные уроки вырабатывают ритм работы, в котором учитель должен сам постоянно развиваться, анализировать новые задачи, изучать современные методики, создавать различные проекты. Одним из самых успешных стала Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике, которую школа принимала на своей базе более 20 лет. Успех олимпиады стал возможен благодаря команде, собранной профессором, вице-президентом Национальной академии наук РК, «Қазақстанның енбек ері» Аскаром Джумадильдаевым. Еще одна сторона многогранной жизни педагога – активное занятие спортом, где она тоже ставит цели и достигает их. Лязат Амиргалиевна с удовольствием участвует в соревнованиях по скандинавской ходьбе, научилась играть в большой теннис. А 15 сентября текущего года участвовала в марафоне в Шымкенте и получила четвертую по счету медаль. Активные занятия спортом демонстрируют ребятам ценность здорового образа жизни и самодисциплины, поэтому она всегда призывает детей заниматься спортом. …Вся ее гордость – в учениках, в которых она посеяла семена любви к математике. И педагог продолжает сеять разумное, доброе и вечное. #Образование #математика #педагог #учитель #Лязат Есмагамбетова