Сеять разумное, доброе, вечное

Высокая государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» стала заслуженным результатом многолетней педагогической работы Лязат Амиргалиевны. Она окончила среднюю школу в городе Атырау. С большой теплотой вспоминает всех своих школьных учителей, давших хорошую базу знаний, а также преподавателей Казахского национального педагогического университета им. Абая. Всех помнит по имени и отчеству. К слову, многие из них были из числа репрессированных представителей истинной интеллигенции своего времени. К примеру, в вузе преподавала плеяда видных математиков, а на факультете была сильная кафедра педагогики и психологии.

После возвращения в родной Атырау выпускнице вуза предложили работать в классах с углуб­ленным изучением математики, и она без боязни согласилась. Молодой педагог с энтузиазмом принялась за свою работу, про­явив творческий подход. С первых дней ее спутниками стали научные журналы, газеты, методические пособия. Это была отличная почва для роста и поиска новых подходов, так как у детей был интерес к математике. А через некоторое время молодого педагога пригласили на работу в городское управление образования, где она возглавила методический кабинет математики. Лязат Амиргалиевна не только помогала учителям улучшать качество преподавания этого предмета, давала мастер-классы, но и не теряла связи со школой, продолжая вести уроки.

Переезд в 1997 году в Алматы стал знаковым событием в ее профессиональной карьере, так как она без особых усилий прошла конкурс в знаменитую Республиканскую физико-математическую школу-интернат им. О. Жаутыкова. В школе тогда не хватало педагогов в классах с казахским языком обучения, поэтому первыми ее выпускниками стали ученики, получившие аттестат на государственном языке. Через два года энергичного и знающего педагога рекомендовали на должность завуча. В 2008 году в школе открылись классы с преподаванием математики на английском языке, и хотя Лязат Амиргалиевна учила в школе немецкий, приняла решение соответствовать велению времени. Ходила на курсы английского языка и поняла, что математика на любом языке – математика. Сегодня любую математическую тему она может объяснить на трех языках.

С теплотой вспоминает исторический выпуск 2010 года, в котором 22 ее ученика получили нагрудный знак «Алтын белгі». Многие из них окончили магистратуру ведущих мировых вузов и успешно работают за рубежом. Неудивительно, что, оказавшись на родине, они приглашают своего учителя на семейные торжества, а некоторые приходят в школу со своими избранницами.

– Я очень ценю тех ребят, которые, получив высшее образование в зарубежных вузах, возвращаются на Родину. Мне хочется, чтобы они вносили свою посильную лепту в развитие страны. Надеюсь, многие из тех, кто в настоящее время работает за границей, когда-нибудь тоже вернутся. Настоящий патриот тот, кого волнует будущее Казахстана, – делится она мыслями.

По словам опытного педагога, в школу приходят молодые учителя, большинство из которых – выпускники РФМШ, окончившие механико-математические факультеты, глубоко знающие математику, информатику, но вместе с тем им не хватает знаний по психологии, методике преподавания. Сейчас она взяла шефство над двумя молодыми коллегами.

– Увы, надо признать, что некоторые педагогические вузы утратили свою мощь. Там началась поточная подготовка кадров по смежным специальностям. Не уверена, что их выпускники выдержат наш конкурс и экзамены. В свое время, имея 15-летний стаж работы, я участвовала в соревнованиях республиканского уровня, чтобы доказать свои компетенции. Мы каждый год ищем учителей, но их нет, – посетовала педагог.

На вопрос о том, за что она любит свою профессию, Лязат Амиргалиевна отвечает, что ей дорога сама атмосфера, ощущение того, что поработал с учениками, а они идут дальше покорять новые высоты. А еще приятно делить вместе с учениками счастливые события их жизни.

– К примеру, одна из учениц недавно пригласила меня на годик своей дочери, чтобы получить бата. Мне нравится, что бывшие ученики теперь дружат семьями, держат связь между собой, – поясняет она. – В 2021-м на встречу выпускников съехались и вышли на связь ученики из разных стран. Приятно видеть самостоятельных, успешных молодых людей, которые помнят своих учителей. После получения награды звонки и сообщения идут отовсюду. Люблю свою профессию за то, что это живая работа. Ты видишь плоды своего труда, прослеживаешь путь ученика не только на школьном отрезке, следишь за его успехами в дальнейшей жизни и чувствуешь свою сопричастность. Это приносит большое моральное удовлетворение.

– А в чем секрет подготовки «штучных» ребят к олимпиадам? – спрашиваю я.

– Изначально в школу приходят ученики, которые хотят реализовать себя в математике. Они целеустремленные и достаточно амбициозные. Прежде всего это труд школьника, учитель дает правильное направление, обеспечивает литературой, помогает найти инструменты и подходы к решению задач, – подчеркивает педагог. – Успешны те ребята, которые сами в поиске. Можно, конечно, их натренировать, но они не смогут проявить себя в нужный момент. Задача педагога не только сделать из него олимпийца, но и мотивировать на покорение новых высот.

Как говорит Лязат Амир­галиев­на, олимпиадные задачи требуют нестандартного мышления, поэтому педагог должен развить у учеников навыки креативности и умения мыслить логически, предлагать решения, основанные на оригинальных подходах, и, конечно, выявлять и развивать индивидуальные особенности каждого ребенка. К слову, последние десять лет тренерская работа поставлена на профессиональные рельсы. Многие молодые педагоги специализируются на тренировке будущих олимпийцев, но в первую очередь они должны знать основы математики.

– Сегодня много учебных цент­ров, школ с физико-математическим уклоном, им ставят цель – вырастить своих олимпийцев, но когда дело превращается в поток, это настораживает, – рассуждает учитель.

Многие годы за сильным педагогом охотятся директора частных школ, но она всегда им говорит, что не может оставить родную физматшколу.

– Считаю, что у нас сильный педагогический коллектив, и учителя здесь работают не ради славы. Ни за какие деньги я не брошу свою школу, потому что там не будет таких увлеченных учеников, а мне нравятся горящие глаза детей, которые бегут на занятия. Школа растет с каждым годом, потому что детям дают возможность получить хорошее образование, строить свое будущее в командной работе среди целеустремленных и талантливых сверстников, – рассказывает она о своих буднях.

По ее словам, ежедневные уроки вырабатывают ритм работы, в котором учитель должен сам постоянно развиваться, анализировать новые задачи, изучать современные методики, создавать различные проекты. Одним из самых успешных стала Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике, которую школа принимала на своей базе более 20 лет. Успех олимпиады стал возможен благодаря команде, собранной профессором, вице-президентом Национальной академии наук РК, «Қазақстанның енбек ері» Аскаром Джумадильдаевым.

Еще одна сторона многогранной жизни педагога – активное занятие спортом, где она тоже ставит цели и достигает их. Лязат Амиргалиев­на с удовольствием участвует в соревнованиях по скандинавской ходьбе, научилась играть в большой теннис. А 15 сентября текущего года участвовала в марафоне в Шымкенте и получила четвертую по счету медаль. Активные занятия спортом демонстрируют ребятам ценность здорового образа жизни и самодисциплины, по­этому она всегда призывает детей заниматься спортом.

…Вся ее гордость – в учениках, в которых она посеяла семена любви к математике. И педагог продолжает сеять разумное, доб­рое и вечное.