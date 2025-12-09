Сезонная заболеваемость ОРВИ снизилась в Казахстане

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Минздраве рассказали, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и остается под контролем, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за последнюю неделю зарегистрировано 198 532 случая ОРВИ, что в 1,7 раза ниже, чем на предыдущей неделе.

С начала эпидемического сезона подтверждено 2 295 случаев гриппа, при этом против гриппа привиты 2 268 891 человек, что составляет 11% населения республики.

По состоянию на текущие сутки на дистанционном обучении находятся 25 850 учащихся в 269 школах. По сравнению с предыдущими сутками количество учащихся, переведённых на дистанционный формат, снизилось на 73,5%, а количество школ  на 40%.

В министерстве напомнили, что населению о необходимости соблюдения мер профилактики ОРВИ и гриппа:

- Ограничивать контакты с больными людьми и обеспечивать их изоляцию.

- Избегать посещения мест массового скопления людей, в закрытых помещениях использовать маски.

- При кашле, чихании и сморкании прикрывать рот и нос платком или салфеткой.

- Регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

- Часто и тщательно мыть руки, использовать гигиенические и дезинфицирующие средства.

 

